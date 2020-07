Réhabilitation de l’église des Molières : l’appel aux dons est lancé

Une convention à été signée entre la commune, la Fondation du patrimoine et l’association des Amis de l’église pour pouvoir démarrer l’appel aux dons.

Pour l’église Sainte Marie Madeleine des Molières, l’heure est à la restauration. Réunis jeudi 9 juillet dans l’enceinte de l’édifice, le maire, le représentant de la Fondation du patrimoine ainsi que des membres de l’association des Amis de l’église ont pu signer une convention permettant le lancement d’un appel aux dons. Objectif de cette campagne, la réalisation de la première tranche de travaux de réhabilitation de l’édifice. Une première étape qui concerne notamment le beffroi et son joyau : Ysabel, la cloche du début du 17e siècle, classée aux monuments historiques mais hors service depuis de trop longues années.

« L’ensemble des conditions sont à présent réunies pour entamer ces travaux essentiels, a déclaré Yvan Lubraneski, maire de la commune. Un moment qui doit beaucoup à la persévérance et au dynamisme des Amis de l’église (association qui compte plus d’une centaine de membres, ndlr) « . L’église et son décor, qui sont depuis peu labellisés « Monument d’intérêt régional » n’attendent donc plus que le soutien de tous les amoureux du patrimoine. Au total, cette première tranche de travaux représente un coût de 148 000 euros, ainsi que 16 000 euros dédiés à la cloche Ysabel.