Retrouvez cette créatrice de l’Essonne au marché de Noël d’Arpajon ce week-end

Dans l’atelier des Createliz à Boissy-la-Rivière, Catherine crée des produits uniques, accessoires de mode ou objets pratiques.

Depuis 3 ans maintenant, Catherine Lespiaucq écume les marchés artisanaux de l’Essonne et des départements limitrophes. Si vous l’avez croisée, ses créations, et notamment ses sacs à main ne sont certainement pas passés inaperçus. « Je crée essentiellement des sacs pour femme », confie-t-elle. Des sacs classiques ou des sacs pochette bandoulière « imaginés par une femme et créés pour les femmes ». Catherine crée tous ses sacs avec passion et elle les teste ensuite. Sera-t-il pratique ? Faut-il rajouter une poche ici ? En agrandir une autre ? Bref, chaque sac est fait avec passion et tous ont un nom, qui est en général un prénom. « C’est important pour moi, car chaque sac que je crée est unique et il raconte une histoire », souffle-t-elle.

Une gamme zéro déchet et des matériaux vegan

Elle crée également d’autres objets du quotidien dans le cadre d’une gamme zéro déchet. Lingette démaquillante ou fleur de couche pour la salle de bain, ou charlotte couvre-plat et éponges lavables pour la cuisine, Catherine offre toute une gamme de produits qui permettent de construire une société plus frugale, le tout « en alliant le pratique et le beau ». D’ailleurs, elle n’utilise que des matériaux végan, la souffrance animale n’a pas sa place parmi ses créations.

Tout cela, elle le réalise à travers sa passion, la couture. « Ma mère aimait la couture et le tricot, et quand j’étais petite j’étais toujours près d’elle lorsqu’elle fabriquait des choses. J’y suis revenu il y a quelques années lorsqu’il fallait créer des déguisements et, il y a trois ans, mon hobby est devenu mon activité », confie Catherine. Une passion qu’elle vit au quotidien dans son atelier, en alliant le pratique et le beau.