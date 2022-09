Saintry-sur-Seine : Des outils simples pour mieux accompagner les parents

Juliette Serceau, coach de vie et parentale, a lancé son podcast « La boîte à outils des parents ».

Faire profiter de son expérience au plus grand nombre et, surtout, permettre aux parents de vivre le plus sereinement possible leur parentalité. Telles sont les ambitions de Juliette Serceau, habitante de Saintry-sur-Seine, qui a lancé son podcast « La boîte à outils des parents » il y a un an. Coach parentale et de vie, cette maman de deux enfants poste un nouvel épisode chaque mardi, dans lequel elle partage ses « outils de coaching basés sur l’expérience, la recherche scientifique et pédo-psychologique ». L’objectif, aider les parents à trouver des réponses et à modifier leur façon d’agir. En bref, leur donner toutes les clefs pour qu’ils deviennent les parents qu’ils ont toujours rêvé d’être. « On ne va pas se mentir, devenir parent c’est un véritable challenge ! A la naissance de mon fils, je me suis sentie seule et désemparée. On doit s’occuper de notre bébé comme si on savait faire ! Je me suis documentée à droite, à gauche, j’ai lu des livres, regardé des documentaires, écouté des podcasts… J’ai accumulé certaines connaissances et lorsque ma fille est arrivée, j’étais sereine et épanouie », confie Juliette, qui imagine son podcast comme un guide qu’elle aurait aimé avoir en sa possession lors de sa première grossesse. Sans jugement, elle aborde différents sujets : le bonheur, l’obéissance, les émotions, le cerveau, le sommeil… Autant de situations que peuvent rencontrer les parents d’enfants de zéro à 12 ans.

Alors qu’elle vient d’enregistrer son cinquantième épisode, l’Essonnienne propose également un accompagnement plus personnalisé. L’occasion pour elle d’échanger avec les parents et de trouver des solutions adaptées à leur propre situation familiale. Tout en rappelant que « des parents épanouis font des enfants heureux. Mais, attention, les choses prennent du temps à se mettre en place ».