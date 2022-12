Savigny-sur-Orge : Des produits de qualité pour redorer l’image de la gastronomie portugaise

Guillaume Torres et Antoine Babin ont ouvert leur épicerie fine en ligne. Baptisé Quinta Portuguesa, le site propose désormais des box de vins. Une belle idée de cadeaux pour les fêtes de fin d’année !

Faire découvrir les saveurs portugaises au plus grand nombre et faire voyager les papilles. Telle est l’ambition de Guillaume Torres et Antoine Babin, originaires de Savigny-sur-Orge, qui ont ouvert leur épicerie fine en ligne l’année passée et proposent des produits très divers : sodas, conserves, thé, fruits secs, charcuterie ou encore huile d’olive. Baptisé Quinta Portuguesa [ndlr : la ferme portugaise], le site Internet regorge de mets de qualité, tous fabriqués au Portugal et soigneusement sélectionnés par Guillaume et Antoine. « Quand on pense à la gastronomie, on fait référence à la France, à l’Italie, à l’Espagne et parfois à la Grèce. Mais on ne pense jamais au Portugal. On s’est rendu compte que le marché n’était pas très développé. Certes, il est possible de s’approvisionner dans des magasins d’alimentation générale, mais ce ne sont pas des produits fins. Ils méritent d’être connus », détaille Guillaume, franco-portugais, convaincu que « la gastronomie portugaise a toute sa place » dans nos assiettes.

Pour proposer ces produits premium et de qualité à leur clientèle, les deux Essonniens se sont tournés vers des producteurs portugais conscients de la nécessité de valoriser leur patrimoine culinaire. Ils portent également une attention particulière à la façon dont sont confectionnés les produits. « On se déplace au Portugal ou bien on importe des échantillons pour goûter. Notre objectif est de proposer des produits très peu exportés vers la France et valoriser de nouvelles saveurs. On veut que les personnes qui ont voyagé au Portugal puissent retrouver ce qu’ils ont dégusté là-bas », ajoute Antoine. Des box regroupant différents produits de l’épicerie fine sont d’ailleurs en vente.