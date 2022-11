Savigny-sur-Orge : Il relie le Sénégal à moto pour soutenir les malades du cancer du sein

Joseph Barbar a achevé son périple le 3 novembre à Kaolack. Avec son association « En route pour la vie« , il espère renouveler l’aventure en 2023.

Des rencontres à chaque étape, des hauts, des bas… Le parcours médical de sa maman et son périple en moto ont de nombreuses similitudes. « En 2004, les médecins ont diagnostiqué un cancer du sein à notre mère. Elle nous l’a annoncé au restaurant… Les médecins ont annoncé qu’elle vivrait encore quatre à cinq ans. Elle s’est battue pendant 18 ans ! Elle n’a rien lâché », confie Joseph Barbar, qui revient sur le parcours en dents de scie vécu par la famille pour accompagner au mieux Rosette.

Tout comme le périple à moto qu’il vient d’achever : du 21 octobre au 3 novembre, Joseph et son beau-frère Vincent ont parcouru plus de 5 000 kilomètres pour rejoindre le Sénégal. Partis de Savigny-sur-Orge, ils sont arrivés à Kaolack, la ville de naissance de Joseph. « Quand maman est partie, nous étions tous rassemblés dans sa chambre à l’hôpital Cartier. Nous avons vu ses battements de cœur passer de 42 à zéro, sans pouvoir rien faire. Après ça, j’ai cherché un sens à la vie, je ne voulais pas rester impuissant », raconte celui qui grandit avec l’ancienne génération du rallye Paris-Dakar, où Thierry Sabine, Daniel Balavoine et Claude Brasseur « arrivaient en Porsche dans le désert ! »

Aider des associations locales