Sud-Essonne : les souvenirs d’un confinement heureux en famille

Pour garder une trace de ce quotidien inédit qu’a été le confinement, la photographe Céline Machy a réalisé une cinquantaine d’images de familles confinées dans le Sud-Essonne.

Des images douces afin de partager des instants de bonheur. Pour Céline Machy, le confinement était l’opportunité de se retrouver en famille et de ralentir. Ce temps de pause imposé lui a permis, en plus de se consacrer à son foyer, de se pencher sur la réalisation d’un documentaire photographique. Installée à Morigny-Champigny, elle a fait le tour du Sud-Essonne pour rencontrer 55 familles.

Les foyers volontaires ont posé à leur fenêtre, devant leur porte ou bien derrière leur portail. « Le but était de représenter leur confinement à eux », souligne Céline Machy. Chaque famille a donné un nom à son image : Ensemble, Voir le bon côté des choses et se retrouver grâce au confinement, Carpe Diem… « J’ai commencé avec ma famille, mes voisins et amis, explique Céline Machy. Avec le bouche-à-oreille, j’ai rencontré de nouvelles personnes et toutes les familles m’ont confié avoir passé, comme moi, un confinement heureux en famille. » Pour la famille de Clara Meyer, ce moment était : « une vraie bulle de légèreté et on a tous adoré le résultat final qui reflète cette période hors du temps. »

Un portrait-souvenir du confinement

La photographe spécialisée en sessions mariage et famille les a plongé dans un monde que l’on dit intemporel : le noir et blanc. “J’ai voulu faire comme (…)

Pour suivre son actualité et connaître les dates et lieux d’expositions :

Site : www.celinemachyphotographe.com/

Tél. : 06.78.19.79.96

Mail : [email protected]

