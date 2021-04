Tournage d’un film chez Action Enfance à Ballancourt-sur-Essonne

Une quinzaine d’enfants du village Action Enfance ont participé à un tournage de film.

Cette action éducative menée depuis 2018 pour les 60 ans de la Fondation Action Enfance a fait son retour ce week-end et en début de semaine pour le tournage d’un nouveau film avec une quinzaine d’enfants résidant dans le village de Ballancourt-sur-Essonne et des élèves d’une école de cinéma.

« Cette année notre film s’intitule La Moustache et s’inspire des aventures d’Astérix et Obélix. C’est un village d’irréductibles enfants et nous sommes ici sur la place du village », indique Florence, éducatrice référente de ce projet…