Un an de croquettes livrées au refuge de Montgeron

Pour faire face aux nombreux abandons, le refuge de Montgeron était livré mercredi 13 octobre. Derrière ce soutien : Pedigree et 30 millions d’amis.

« On ne pratique pas l’euthanasie ici. » Stéphanie Slusarek est responsable depuis 15 ans du refuge Animaux sans foyer de Montgeron. Les abandons, elle doit y faire face constamment. La non pratique de l’euthanasie était justement un des critères exigé par la fondation 30 millions d’amis et Pedigree, qui ont décidé d’agir ensemble pour soutenir les refuges dans toute la France, dont celui de Montgeron.

Mercredi 13 octobre, c’est donc une tonne de croquettes, soit la quantité d’une année pour nourrir la trentaine de pensionnaires, qui a été livrée. « Le budget alimentaire est conséquent. Quand on est soulagé de ça, on peut dépenser plus chez le vétérinaire, d’autant plus qu’on soigne nos chiens jusqu’au bout », insiste Stéphanie.