Un club de boxe ouvre à Forges-les-Bains à la rentrée

« Forges-les-Bains top team » proposera des entraînements mêlant kickboxing et boxe thaïlandaise.

La rentrée du mois de septembre est souvent l’occasion de se lancer de nouveaux défis. A partir du mois de septembre, à Forges-les-Bains, c’est une aventure de taille qui sera désormais proposée par la toute jeune association « Forges-les-Bains top team » : la découverte du kickboxing et de la boxe thaïlandaise, aussi appelée « muay-thaï ».

Et pour cela, les amateurs seront entre de bonnes mains : celles de Stéphane Nemi, ancien boxeur professionnel, membre de l’équipe de France et plusieurs fois champion de France dans ces disciplines. Il est également coach sportif diplômé d’Etat et n’en est pas à sa première expérience associative. « J’ai déjà créé plusieurs clubs, notamment aux Ulis, dans les domaines de la boxe et du futsal. L’idée de nous implanter à Forges-les-Bains vient du secrétaire de notre association, Cédric Pinel, qui travaille dans la commune et qui sait qu’il y a de la demande pour ce type d’activité », explique Stéphane Nemi.

Pour les profanes en matière de sports de combat, le kickboxing et la muay-thaï sont des disciplines qui se pratiquent toutes deux avec les poings et les pieds. « A la différence que la boxe thaïlandaise présente beaucoup plus d' »armes » possibles : projection, genou et coude, détaille l’athlète. Mais, en ce qui concerne nos cours, cela n’a que peu d’importance puisque nous travaillerons les deux disciplines à la fois : il s’agit d’initiations, de découverte de ces sports, dans un état d’esprit de loisir et non de compétition. Il s’agira de travailler les différents mouvements, la coordination, le cardio, etc. »

Les intéressés pourront s’inscrire au club lors du forum des associations de la commune, qui aura lieu le 9 septembre. « Mais les inscriptions sont ouvertes toute l’année ! », précise Stéphane Nemi. Quatre créneaux par semaine sont déjà prévus : deux pour les adultes, les lundis et vendredis de 20h30 à 22h, et deux pour les enfants et adolescents, les mercredis de 15h à 16h30 et les vendredis de 17h à 18h30.

• Facebook : FLB Top Team.