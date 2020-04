Une cellule de soutien psychologique pour les familles dans l’Etampois Sud-Essonne

Dans cette période de confinement, la Communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne met tout en œuvre pour continuer à accompagner les familles. La collectivité en charge de la petite enfance se propose d’aider les familles que le confinement peut perturber.

Alors que chez le jeune enfant de moins de 6 ans, particulièrement attaché à ses repères, le confinement peut être une source de perturbation en raison de l’éloignement avec sa structure habituelle d’accueil, et créer ainsi une situation de stress pour lui comme pour ses parents.

Pour aider à garder un rythme et des repères stables durant cette période, préserver des petits temps à soi, pouvoir s’isoler un peu et se ressourcer et enfin Comment accompagner et rassurer les enfants, l’agglomération met donc en place avec la psychologue du service Petite Enfance, Marie Meyere, un service d’écoute et de soutien psychologique réservé aux familles fréquentant les structures petite enfance de l’agglomération qu’il s’agisse des multi-accueil, halte-garderie ou service d’accueil familial.

Cet accompagnement est disponible à raison de trois demi-journées par semaine, tous les mercredis de 9h30 à 11h30 et les lundis et vendredis de 14h30 à 17h30. Il est effectué via une plateforme téléphonique. au 01.64.59.24.45.

Des recommandations pour un quotidien en famille apaisé sont disponibles également sur le site de l’agglomération : www.caese.fr.