Une navette fluviale pour l’été 2024 entre Soisy-sur-Seine et Juvisy-sur-Orge

Des bateaux 100 % autonomes et 100 % électriques relieront Soisy-sur-Seine à Juvisy-sur-Orge, en passant par Ris-Orangis, à l’occasion des Jeux olympiques. Ce transport fluvial porté par les sociétés Rivercat et Hyke a vocation à se pérenniser sur le territoire essonnien, avec une ligne allant jusqu’à Paris.

C’est une première mondiale ! A l’occasion des Jeux olympiques 2024, les berges de Seine essonniennes accueilleront le premier service de passagers fluvial 100 % autonome et 100 % électrique. Cette innovation est portée par la société Rivercat, et le constructeur norvégien Hyke, qui viennent de remporter l’appel à projets lancé par Voies navigables de France pour expérimenter des bateaux décarbonés lors des Jeux de Paris. Cette opportunité va donc permettre de créer une ligne fluviale entre Soisy-sur-Seine et Juvisy-sur-Orge, en passant par Ris-Orangis, de juillet à septembre 2024. « Les mobilités fluviales doivent être complémentaires et compétitives. Le bateau doit rentrer dans le choix de transports des usagers, au même titre que le RER, les bus ou la voiture. Le bateau est finalement le moyen le plus fiable et le plus court entre ces deux villes puisque le trajet se fera en 25 minutes, à n’importe quelle heure de la journée ! », a présenté Dany Carvalho, co-fondateur de Rivercat, lors de la conférence de presse du jeudi 5 janvier à Ris-Orangis. Une réunion qui s’est tenue en présence de Stéphane Raffalli, maire de la ville, de Lamia Bensarsa-Reda, maire de Juvisy-sur-Orge, et de Jean-Baptiste Rousseau, maire de Soisy-sur-Seine, tous les trois fortement convaincus par le potentiel de cette navette.

Actuellement programmé entre juillet et septembre 2024, le service devrait être gratuit avant une éventuelle pérennisation [ndlr : dans ce cas, une tarification spéciale sera mise en vigueur. Des discussions ont déjà été entamées avec Ile-de-France Mobilités]. La ligne sera accessible du lundi au vendredi de 6h30 à 20h30, avec un départ toutes les 15 minutes (30 minutes pendant les heures creuses)(*) et se composera de quatre bateaux, 11 capitaines et 11 matelots. Car même si les navettes sont 100 % autonomes, la réglementation actuelle oblige la présence d’un équipage pour assurer la montée et la descente des passagers. « A terme, l’objectif est bien de ne plus avoir de personnel. Mais le pilotage est d’ores et déjà automatique », ajoute Dany Carvalho, précisant que les bateaux se rechargeront seuls, par induction, à Juvisy-sur-Orge et Ris-Orangis [ndlr : les berges de Soisy-sur-Seine ne permettent pas d’accueillir le dispositif d’amarrage spécifique à la recharge des navettes].