Cerny/La Ferté-Alais : le meeting aérien reporté

Prévu les 30 et 31 mai, l’événement n’aura pas lieu au printemps à cause de l’épidémie de coronavirus. Une nouvelle date, en juillet ou en octobre, est à l’étude.

L’équipe de l’Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS) l’a annoncé samedi 21 mars dans la soirée sur sa page Facebook. La 48e édition du meeting aérien, qui se déroule sur l’aérodrome de Cerny/La Ferté-Alais, est reportée. L’événement, qui attire des milliers de personnes chaque année, était prévu les samedi 30 et dimanche 31 mai 2020. La propagation du coronavirus aura donc eu raison d’un nouveau rendez-vous en Essonne.

Un DVD pour s’envoler… depuis son canapé

« Les mesures prises par le gouvernement et le contexte sanitaire lié à la pandémie Covid-19 impactent l’organisation et la planification de cette prochaine édition de notre meeting, peut-on lire. L’AJBS étudie actuellement la faisabilité d’un tel report, la confirmation de la date définitive étant attendue dans les prochaines semaines. » Des reports en juillet ou en octobre font partie des hypothèses.

Dans son communauté, l’AJBS précise qu’elle aura encore plus besoin que son public « afin de pérenniser ses actions et en particulier l’organisation de cet événement attendu par toute la communauté aéronautique et un large public » .

Le DVD de l’édition 2019 devrait être disponible début avril. Une manière de s’évader et de prendre l’air en cette période de confinement.