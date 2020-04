Essonne : à Itteville le mercredi, on distribue les colis

A l’heure du confinement, la municipalité a livré mercredi 8 avril les colis alimentaires hebdomadaires aux personnes les plus fragiles. A l’intérieur cette semaine : les produits locaux et bio des Potagers du Télégraphe.

L’initiative s’est mise en place dès le début du confinement dû à l’épidémie de Covid-19. A Itteville, depuis la mi-mars, la municipalité distribue chaque mercredi aux personnes les plus isolées ou fragiles des colis alimentaires. Ils sont « à peu près 150 personnes à en bénéficier », souligne Alexandre Spada, maire.

A l’intérieur, ils y retrouvent des produits de première nécessité. Mais ce mercredi 8 avril, les légumes des Potagers du Télégraphe complétaient le panier. Les agents municipaux se sont chargés de la récolte des produits lundi 6 avril. Avant de les distribuer. « C’est la quintessence du circuit court, se félicite Alexandre Spada. En plus d’avoir des produits frais, ils sont bio. »

« Soit on repart, soit ce sera une année blanche »

Une opération qui permet également à la structure d’insertion d’écouler sa production. « Nous avons été obligés de fermer à cause d’un cas de coronavirus dans une de nos équipes, souffle Thierry Durin, directeur des Potagers du Télégraphe qui emploient 24 personnes sur ces deux sites à Etampes et à Itteville. L’idée, c’est que pour ne pas perdre les produits, nous avons décidé de les offrir aux plus démunis d’Itteville. La municipalité s’occupe de la gestion des stocks. »

Pour la structure, comme pour beaucoup de Français, la patience est de mise. « Notre problème, c’est que nous sommes en pleine période des semis et des repiquages, explique Thierry Durin. Si nous ne faisons rien aujourd’hui, nous n’aurons rien pour l’hiver. Alors soit on repart, soit ce sera une année blanche. » A l’heure actuelle, les responsables des Potagers du Télégraphe ont décidé de ne pas reprendre l’activité.