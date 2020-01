Essonne : Itteville voyage dans le passé

Le retro gaming s’installe à l’espace Brassens jusqu’au dimanche 19 janvier.

Il se définit lui-même comme un « collectionneur compulsif ». Karl Eckert voue une passion pour les collections en tous genres. « J’ai un garage et trois caves pleins », sourit-il dans l’espace Brassens, là où il présente jusqu’à dimanche une exposition sur le retro gaming, organisée par les services culturel et jeunesse. « Tout le monde s’y retrouve, ceux qui ont joué à la console Pong sont tous grands-pères, reprend Karl Eckert. Et il y a une vague de nostalgie autour des années 80. »

Une journée 100% Retour vers le Futur

Figurine, boîtes de jeux, Polaroïd et boîtier pour pirater Canal+ seront à découvrir. Et pour les joueurs, ce sera le paradis ! « Nous avons des consoles vintage, qui fonctionnent toutes, et des objets rares. Il y a toutes les générations de Nintendo, de MegaDrive, de GameBoy et les premières PlayStation », assure Alison Borg, directrice du service Jeunesse et collectionneuse depuis ses « 12-13 ans ». Joueurs et nostalgiques savent où se presser !

Dimanche, ce sera une journée 100 % « Retour vers le Futur » qui sera organisée, avec la diffusion de la trilogie, avec la présence des voix françaises de Marty et Lorraine et d’une DeLorean.

