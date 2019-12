Essonne : Vert-le-Grand décroche une troisième Fleur

La distinction a été remise aux élus lundi 9 décembre, au siège du conseil régional.

Si Quincy-sous-Sénart, Villabé et Mennecy font leur entrée en 2019 dans le palmarès du label des Villes et villages fleuris, Vert-le-Grand peut se féliciter d’avoir décroché une troisième Fleur ! « Nous ne sommes que huit sur toute l’Ile-de-France parmi les lauréats de l’année pour la troisième Fleur, précise Marie-France Pigeon, adjointe au maire en charge de l’Embellissement du village. Etre passé au Zéro Phyto sur tous les espaces verts il y a quelques temps nous a sûrement aidés. Nous pratiquons également la tonte différenciée et nous avons changé notre logique de fleurissement en mettant des plantes persistantes plutôt que des saisonnières. » Avec Pierre Marcille, adjoint, ou encore Patrice Laigre, responsable des services techniques, elle était à Saint-Ouen, au siège du Conseil régional, lundi 9 décembre pour recevoir cette distinction.

Zéro Phyto, tonte différenciée et plantes persistantes

Depuis trois ans, le village pouvait se targuer de détenir deux Fleurs, marquées aux entrées de ville. Cette nouvelle récompense n’obligera toutefois pas la commune à changer ces panneaux. « Nous allons coller une Fleur à côté des deux autres », sourit-elle. Sainte-Geneviève-des-Bois reste aujourd’hui la seule ville essonnienne à détenir le Graal : les 4 Fleurs tant convoitées. Un objectif pour Vert-le-Grand ? « Cela va être très compliqué, c’est un long processus, mais on ne sait jamais », conclut Marie-France Pigeon.

