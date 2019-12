Ormoy : la construction de l’école sur sa lancée

Au cœur du futur quartier résidentiel de la Plaine Saint-Jacques, le groupe scolaire sort petit à petit de terre. Visite de chantier à quelques mois de son ouverture, prévue pour septembre 2020.

A la rentrée prochaine, le chahut des enfants dans la cour de récréation remplacera le bal des engins de chantier. En bordure de la D191 et situé au sein de la Plaine Saint-Jacques où 700 logements vont être créés d’ici 2024, un nouveau groupe scolaire accueillera 330 élèves répartis en douze classes de maternelle et d’élémentaire. Un restaurant scolaire, une salle de motricité, deux bibliothèques, deux dortoirs et des salles d’ateliers complèteront le tableau. Une école qui se veut « respectueuse de l’environnement, pointe Jacques Gombault, maire. Du côté de l’école élémentaire, qui sera sur deux niveaux, ce sera un système de ventilation naturelle. Des panneaux photovoltaïques vont être installés, une toiture végétalisée et un jardin pédagogique créés. »

Un projet à dix millions d’euros

Le groupe scolaire, avec une emprise au sol de 7 856 m², est au cœur de la première phase de création de 353 logements, livrée en quatre tranches du 3e trimestre 2020 au milieu d’année 2021. « 80 % d’entre eux sont déjà vendus », précise l’édile. « C’est une école protégée dans le cadre du plan Vigipirate, il n’y a pas de fenêtre qui donne sur l’extérieur, sauf à l’étage », reprend Ahmed Djebari, architecte aux côtés d’Humbert Di Legge. Mais l’école ne sera pas le seul lieu de vie des environs, un city-stade lui sera adjacent.

Un menu appétissant pour ce qui sera la troisième école d’Ormoy, bien que les dix millions d’euros d’investissements pèsent sur l’estomac de la collectivité. Heureusement, la Région subventionne à double titre ce projet, via un contrat d’aménagement régional (CAR) pour 1,153 million d’euros et une partie du 1,525 million d’euros versé pour l’ensemble de la Plaine Saint-Jacques en tant que Quartiers Innovants et Ecologiques (QIE). L’Etat (473 623 €), le Département (111 000 €), le Centre national pour le Développement du Sport (60 000 €) et la communauté de communes du Val d’Essonne (20 000 €) complètent le financement.

