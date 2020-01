Viry-Chatillon : l’espace culturel Condorcet fête ses 20 ans

Une journée spéciale est prévue le 25 janvier pour célébrer cet anniversaire.

L’inauguration remonte au 29 janvier 2000. Vingt ans plus tard, l’espace culturel Condorcet, qui accueille la médiathèque, l’auditorium, l’atelier d’arts plastique de la Cité des arts et la grande galerie d’exposition, s’apprête à fêter son anniversaire avec quelques jours d’avance, le 25 janvier. A cette occasion, plusieurs rendez-vous culturels et ludiques sont au programme.

De 10h à 12h et de 14h à 17h, les photographes amateurs de la médiathèque proposeront un atelier « Sleeve face », une technique qui consiste à se faire photographier la tête masquée par un autre visage, imprimé sur un livre ou une pochette de vinyle. Les curieux sont donc invités à venir avec leurs œuvres favorites pour personnaliser leurs clichés.

Un autre atelier photographique, cette fois mené par le photographe professionnel Arnaud Perrel, aura lieu dans l’après-midi, de 14h à 18h. L’atelier « Portrait de famille » permettra, comme son nom l’indique, de repartir avec un beau souvenir de l’événement. « Vous pouvez venir en costume traditionnel ou avec un objet fétiche », précise le centre.

Une fresque pour souffler les bougies

Toujours côté photo, on note également que le 25 janvier sera le premier jour de l’exposition « Avant/Après » au troisième étage de l’espace culturel. Elle promet de faire redécouvrir le site et invite à jouer avec elle en devinant quelle photo correspond à quel lieu.

La Cité des arts proposera pour sa part des intermèdes musicaux et théâtraux toute l’après-midi, à 15h au quatrième étage, à 16h au deuxième étage, à 17h au premier étage et à 18h au rez-de-chaussée.

Pendant ce temps, de 14h à 18h, l’artiste plasticien et graffeur Kéo réalisera une fresque qui sera dévoilée à 18h, comme clou du spectacle, en même temps que les 20 bougies du gâteau d’anniversaire seront soufflées.

• Espace culturel Condorcet, 21 rue Maurice-Sabatier. Entrée libre.