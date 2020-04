Viry-Chatillon : Un clip pour inciter les Essonniens à rester chez eux

Timothé Pallu a publié une vidéo sur sa chaîne Youtube : un clip pour sensibiliser les gens au confinement.

«Cette fois-ci on y est, c’est le confinement. Plus personne ne peut bouger c’est le confinement. J’comprends pas ceux qui disent que c’est trop dur, arrêtez donc vos conneries et laissez vos voitures. C’est la plus simple des missions pour sauver des vies. » Coincé dans son appartement depuis les mesures sanitaires prises par le gouvernement, Timothé Pallu a publié une vidéo sur sa chaîne Youtube pour inciter les Essonniens à rester chez eux.

Sous le pseudonyme MoloTimio, le Castelvirois s’est mis en scène dans un clip musical tourné dans son immeuble. Avec ses situations de la vie quotidienne pendant la quarantaine, celui qui est réceptionniste dans la vie normale veut délivrer un message important : « Respectez le confinement pour aider les soignants et lutter contre le Coronavirus ». « Avec les beaux jours j’ai la sensation que certains ne respectent pas les mesures et qu’ils mettent souvent le nez dehors. Alors j’ai voulu faire une chanson pour qu’elle soit partagée au maximum et que les gens prennent conscience de l’importante de restez chez soi. Ce n’est pas impossible, on peut tous le faire ! », confie Timothé.