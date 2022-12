Y a t-il un père Noël dans l’avion ? L’association Louis-Carlesimo en Laponie, épisode 1

L’association paraysienne Louis-Carlesimo organise, du 7 au 10 décembre, sa traditionnelle visite en Laponie pour les enfants malades de plusieurs hôpitaux de France. Une opération exceptionnelle cette année, pour les 40 ans de l’association. Le Républicain se propose de vous faire vivre cette aventure solidaire de l’intérieur. Pour la première journée, les enfants ont quitté Orly, direction le Grand Nord.

Rendez-vous était donné à 7 heures « précises« . Aussi, à l’heure dite, la porte 22D de l’aéroport d’Orly prenait des allures de colonie de vacances, modèle géant. Malgré l’heure matinale, ils étaient en effet plusieurs dizaines d’enfants à trépigner d’impatience. Et pour cause : ce mercredi 7 décembre marque pour eux le début d’un voyage étonnant. Un périple qui doit les mener au pays du père Noël.

Mais avant de penser aux rennes et au grand froid, reste encore pour tout ce petit monde à quitter l’enceinte aéroportuaire. Et pour cela, une personne manque à l’appel. Et pas des moindres. Honoré Carlesimo lui-même, président de l’association Louis Carlesimo et grand architecte du projet, est introuvable. Évidemment, l’homme de 78 ans a une bonne raison pour laisser Thierry et François – clowns , animateurs et amis de longue date – accueillir parents et enfants en quête de renseignements.