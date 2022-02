Yerres : Quand les jeux vidéos ont un impact positif sur les jeunes

L’association EFS 91 propose des cours structurés autour des jeux vidéos : son objectif est de permettre à des jeunes de profiter de leur passion dans les meilleures conditions, tout en rassurant les parents sur les aspects positifs des jeux en ligne.

«Le constat est le même partout : les rapports entre les parents et les enfants au sujet des jeux vidéos peuvent être très conflictuels. Que ce soit le nombre d’heures passées devant les écrans, la désocialisation, les éventuelles baisses de résultats scolaires, la violence des jeux vidéos ou encore l’absence d’activités physiques… tous ces éléments inquiètent les parents. Nous, notre rôle, c’est justement d’être le lien entre la passion du jeune, sa famille et sa scolarité. Notre but n’est pas que les jeunes deviennent meilleurs dans un jeu vidéo mais on utilise les jeux pour les rendre meilleurs dans la vie de tous les jours », glisse Benoit Rimbert, président de l’association EFS 91.

Fondée en février 2020 par quatre amis, la « FPS School Essonne » propose donc des cours structurés en ligne (sur la plate-forme Discord) autour des jeux vidéos – comme un club de football organise des entraînements – et souhaite redorer leur image en démontrant qu’ils peuvent être ludiques et utiles dans le développement d’un jeune. « La progression, la confiance en soi, la réflexion, maîtrise de soi, la prise de décision, la dextérité ou encore l’acuité visuelle sont autant de valeurs que nous allons travailler avec le jeune. Par exemple, avec le jeu Minecraft, notre coach va aborder la lecture, la compréhension écrite, l’anglais et même les sciences ! », poursuit Benoit Rimbert, également maître d’armes au Cercle d’escrime d’Yerres.