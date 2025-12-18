Arrivée d’un RER nouvelle génération en Essonne

Vendredi 12 décembre, c’est en gare de Montgeron-Crosne que l’arrivée du RER NG sur l’axe Goussainville-Melun a été célébrée.

En présence de François Durovray, président du Conseil départemental, de Sylvie Carillon, maire de Montgeron, d’Alain Ribat, directeur transilien de SNCF voyageurs, de Marianne Duranton, conseillère régionale déléguée spéciale aux mobilités durables, ce vendredi a eu lieu le tout premier voyage d’un train RER NG, le nouveau RER sur la branche Goussainville-Melun.

