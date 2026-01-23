Ce samedi , le folklore roumain à l’honneur à Athis-Mons

Samedi 24 janvier, l’association jumelage Sinaia propose une soirée folklorique roumaine, placée sous le signe de la découverte culturelle et du partage. Un rendez-vous ouvert à tous, destiné à faire connaître la richesse des traditions musicales et chorégraphiques de la Roumanie.

Organisée avec le soutien de partenaires associatifs, la soirée se déroulera à l’espace René L’Helguen et mettra à l’honneur les danses, les musiques et les costumes traditionnels roumains. Tout au long de la soirée, le public pourra assister à des prestations d’un groupe folklorique, Unirea, dont les chorégraphies s’inspirent des différentes régions du pays. Les rythmes entraînants, portés par des instruments traditionnels, viendront illustrer un patrimoine culturel encore peu connu du grand public.

Au-delà du spectacle, l’événement se veut avant tout un moment de rencontre et d’échange. La soirée folklorique roumaine s’inscrit en effet dans la politique culturelle de la commune, qui entend valoriser la diversité des cultures présentes sur son territoire et saluer les liens d’amitié avec la ville jumelle de Sinaia. Elle offre ainsi l’occasion de découvrir des traditions transmises de génération en génération, mais aussi de partager un temps convivial autour de la musique et de la danse.

Les spectateurs seront également invités à mieux comprendre l’histoire et les symboles qui entourent ces pratiques culturelles, notamment à travers les costumes, souvent richement décorés et porteurs d’une forte identité régionale. Cette immersion dans le folklore roumain se terminera par un tour de danse auquel pourra participer le public.