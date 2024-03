Le concessionnaire Nissan Corbeil propose une technologie inédite et unique sur le marché européen. Venez découvrir l’e-Power, un système où le moteur thermique sert seulement à fournir de l’électricité via un générateur, pour une conduite plus réactive, plus silencieuse et sans recharge.

C’est l’alliance parfaite entre un moteur thermique de pointe et un moteur électrique. Développée par Nissan, la technologie e-Power propose un système unique pour une conduite plus réactive, plus silencieuse et sans recharge. Contrairement à un hybride traditionnel, ici le moteur thermique n’est pas connecté aux roues. Ce dernier sert seulement à fournir de l’électricité via un générateur pour recharger une batterie en lithium-ion de 2,1 kWh (plus petite que celle d’un véhicule électrique standard) et ainsi alimenter le moteur électrique via un onduleur. Concrètement, le moteur thermique se recharge avec du carburant et fait fonctionner le moteur électrique : la batterie se recharge par le moteur thermique ou par les phases de régénération ce qui lui permet d’entraîner les roues. Cela offre une sensation de conduite différente avec plus de fluidité et de réactivité au démarrage (grâce aux 140 Kw de puissance pourde fortes accélérations)… sans jamais recharger le véhicule ! En effet, le moteur électrique est désormais capable de récupérer l’énergie cinétique lors des phases de décélération et d’en stocker une partie dans la batterie. C’est-à-dire que lorsque vous freinez, votre moteur électrique – qui normalement dépense de l’énergie – devient un générateur pour le véhicule. L’énergie stockée sera réutilisée plus tard pour les phases d’accélération.

Quand la charge de la batterie lithium-ion descend sous un certain niveau, une technologie ingénieuse intégrée à votre véhicule e-Power active automatiquement le moteur thermique.

Une recharge intelligente sans câble

La technologie e-Power est donc un bon compromis pour les automobilistes qui souhaitent être plus éco-responsables dans leurs trajets urbains et suburbains quotidiens, sans avoir recours à un modèle 100 % électrique. « Le système e-Power est une technologie idéale pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre le temps de recharger avec un câble, mais qui veulent tout de même une autonomie assurée sur les longues distances (jusqu’à 1 000 kilomètrs d’autonomie) », développe le concessionnaire. Avec e-Power, votre véhicule émettra moins de CO2 et de particules que les modèles thermiques ou hybrides traditionnels. Le tout en réalisant des économies de carburant car la consommation d’une motorisation e-Power est inférieure à celle d’un moteur thermique traditionnel.

Et pour aller encore plus loin dans la conception de cette nouvelle technologie, Nissan a développé un spécificité pour le marché européen, le Linear tune. Cette fonction unique permet de gérer le régime moteur et de le faire coïncider avec la vitesse du véhicule. « Les recherches de Nissan ont montré que les clients européens de crossovers passent plus de 70 % de leur temps à conduire dans des environnements urbains et suburbains. Nous avons donc adapté le système e-Power à leurs besoins pour qu’il fonctionne avec le maximum d’efficacité, d’efficience et de discrétion dans ces circonstances. Pour autant, nous n’avons fait aucun compromis sur les performances. L’accélération est instantanée, grâce à l’entraînement 100 % électrique des roues, et il n’y a pas de boîte de vitesses, ce qui évite toutes les interférences dans la délivrance de la puissance » explique David Moss, Senior vice-president, région Research & Development, Nissan Technical Centre Europe.

Une pédale unique pour plus de fluidité

Autre fonctionnalité pour offrir une conduite plus confortable, l’e-Pedal Step. Ce système permet d’accélérer et de freiner en utilisant uniquement l’accélérateur : le conducteur n’a donc plus besoin de déplacer son pied entre l’accélérateur et le frein, notamment dans les zones urbaines avec un trafic dense. Lorsque le système e-Pedal Step est activé via l’interrupteur sur la console centrale, l’accélérateur fourni une accélération classique. Puis, dès que le conducteur relâche la pédale, e-Pedal Step freine le véhicule avec 0,2 g, suffisamment pour allumer les feux stop et réduire fortement la vitesse, sans aller tout à fait jusqu’à l’arrêt complet. Cela garantit que les manœuvres de stationnement à basse vitesse sont aussi fluides que possible.

Ces nouveautés, qui offrent pour une meilleure conduite, sont disponibles sur les modèles Qashqai [ndlr : L’arrivée de la version e-Power élargit le choix dans la gamme QASHQAI, les motorisations Mild-Hybrid 140 ch et 158 ch restant disponibles, fortes de leurs faibles consommations de carburant et émissions de CO2]. et X-Trail. A notre que la technologie e-Power est aussi disponible en quatre roues motrices avec la technologie e-4ORCE.

Quelques données techniques :

Le système e-Power de Nissan se compose d’un batterie à haut rendement, d’un moteur essence trois cylindres 1,5 litre turbo à compression variable et générant 158 chevaux, d’un générateur, d’un onduleur et d’un moteur électrique 140 kW.