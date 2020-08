L’Hôtel de France, du charme et du goût à Angerville

Situé à Angerville, l’Hôtel de France est un hôtel de charme classé 3 étoiles et situé au cœur même de la commune.

Anne-Marie et Claude Faucheux, ses propriétaires, y maintiennent la tradition de l’accueil à la française qui invite à la douceur de vivre et cela depuis trois générations.

L’Hôtel de France est en premier lieu une demeure de caractère. Cet ancien relais de poste est idéalement situé au sud de Paris sur la route d’Orléans et des Châteaux de la Loire. Il invite au voyage grâce à des chambres décorées avec goût qui rappellent les continents et les cultures des quatre coins du monde. Asie, Afrique, Polynésie Moyen-Orient et autre. A l’Hôtel de France, le dépaysement commence dès l’entrée de l’hôtel avec une décoration atypique et surprenante.

Les 20 chambres sont de grand confort car, malgré le fait que l’hôtel de France date de plusieurs siècles, c’est également un hôtel moderne, qui offre des prestations que l’on est en droit d’attendre d’un établissement de cette qualité aujourd’hui. L’équipement est à l’égal des plus grands car il va des produits d’accueil de grande marque, sèche-cheveux, bouilloire et plateau courtoisie, télévision grand écran, table à repasser, ventilateur, literie qualité palace. A aussi été créé dans l’hôtel une partie spa qui comprend un sauna et un hammam, un bassin de balnéothérapie avec jets de massage ainsi qu’une ligne de nage à contre-courant. Cet espace est accessible à tous sur rendez-vous et peut-être privatisé pour deux personnes ou pour une famille. Le tarif est de 30 € par personne et pour 1h. Il est également possible de bénéficier d’un massage seul ou en duo. Un espace fitness est également disponible.

L’hôtel de France : un restaurant gastronomique et un service traiteur

Ces derniers mois, face à la crise sanitaire, l’Hôtel de France a renforcé son offre de service en créant un service de plats à emporter. Elle permet à chacun de déguster la cuisine d’une cheffe à la maison. De l’entrée au dessert, chaque plat est réalisé par Anne-Marie Faucheux, la cheffe de l’Hôtel de France.

Dans les assiettes, on retrouve la cuisine traditionnelle française, généreuse et dressée avec élégance, à l’image de la salle de restaurant. Les produits du terroir local, comme le cresson de Méréville, le safran du Gâtinais ou la menthe poivrée de Milly-la-Forêt, y ont évidemment la part belle. C’est également l’exigence de l’Hôtel de France d’être l’ambassadeur d’une région auprès de sa clientèle. On y trouve également des spécialités comme les rognons de veau, si appréciés que les clients sont nombreux à venir de loin pour les déguster.

Il n’y a donc que des bonnes raisons de venir séjourner à l’Hôtel de France. L’établissement propose également des offres spéciales pour les courts séjours avec une « Parenthèse romantique” pour les amoureux, ou pour “Un moment de détente entre filles” pour profiter du spa entre amies et se faire dorloter.

Pour ceux qui sont en déplacement d’affaires, une formule étape est proposée comprenant la chambre, le petit déjeuner buffet et le dîner à 130€. Avec trois salles de séminaires entièrement équipées et pouvant recevoir de 5 à 50 personnes l’hôtel de France peut répondre à tous les besoins de réunions. L’hôtel de France dispose également d’un service traiteur pour les mariages, baptêmes communions, vins d’honneur et toutes réceptions de différentes tailles.

• Hôtel de France

2 place du Marché 91670 Angerville

Tél. 01.69.95.11.30.

Mail : [email protected]

Internet : www.hotelfrance3.com