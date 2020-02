Palaiseau : Soulagez votre dos, retrouvez un bon sommeil !

Fort de 35 ans de pratique et de formation, Eric Saunier propose des massages adaptés aux personnes actives et aux seniors pour relâcher les tensions.

Récemment installé à Palaiseau, Eric Saunier est coach masseur et psycho-énergéticien, spécialiste en massage ayurvédique par les points d’énergie. Grâce à son expertise, il conseille à tout le monde « de se faire masser le dos au moins deux fois par mois pour éviter les tensions musculaires, le stress et les surcharges émotionnelles. Cela permet aussi de retrouver plus de souplesse, de mobilité articulaire et de dynamisme positif au quotidien ! ».

Ses 35 années de formation et de pratique auprès de Maîtres illustres de l’Inde lui ont permis de réaliser une synthèse entre les douleurs physiques et leur relation psychologique, mentale et énergétique. D’où sa vision holistique corps-esprit.

Consultations, ateliers, stages et conférences

C’est dans cette perspective qu’Eric Saunier reçoit aussi bien les actifs (pour lesquels il avait été à l’initiative des journées bien-être au travail en partenariat avec le Conseil régional d’Ile-de-France) afin de les soulager du stress, des tensions musculaires et émotionnelles relatives à leur sphère professionnelle, que les seniors (pour lesquels il propose en plus des ateliers bien-être et bonne santé) afin de les soulager de douleurs musculaires, articulaires ainsi que de l’anxiété.

Un fait évident : ce sont les muscles qui tiennent les os et non le contraire ! Masser les muscles permet de relâcher les tensions musculaires, articulaires et psychiques. Simple à comprendre car, lorsqu’on regarde bien, tout est lié. Cerise sur le gâteau, cet extraordinaire massage permet de retrouver le sommeil !

• Eric Saunier Formation

Sur rendez-vous au 01.80.38.52.18.

www.esformation.org

