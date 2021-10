100 ans d’aviation en Loir-et-Cher

Jusqu’au 21 novembre, découvrez une nouvelle page de l’histoire de l’aviation à la Maison du Tourisme Cœur de Beauce située à Orgères-en-Beauce (28), non loin d’Etampes, à l’occasion d’une nouvelle exposition.

Charles Tauvin, propriétaire terrien, et Fernand Morlat, ingénieur mécanicien et passionné d’aviation, créent ensemble l’aérodrome de Pontlevoy. 20 000 personnes assistent à son inauguration les 14 et 15 août 1910.

L’aérodrome devient très vite une école d’aviation qui sera, dès sa création, habilitée à délivrer le brevet de pilote aviateur. Nieuport, Voisin, Blériot XI… fendent le ciel loir-et-chérien où les pilotes Morlat, Vincent et Chavagnac s’adonnent à quelques démonstrations aériennes.

L’aérodrome de Pontlevoy devient une étape de grandes courses comme le Paris-Pau ou le Paris-Madrid.

En 1912, Pontlevoy devient un terrain militaire jusqu’au départ, en 1920, de l’Armée de l’Air américaine. Utilisé dans les « Grandes manœuvres », l’aérodrome accueille de nouveaux avions comme le Breguet triplace, le biplace Déperdussin, le monoplan Hanriot ou encore le biplan Maurice Farman piloté par le lieutenant Noé.

