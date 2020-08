13e Traversée de Paris estivale

La 13e Traversée de Paris, organisée par Vincennes en Anciennes, se déroulera le 30 août. 700 véhicules de plus de 30 ans (autos, motos, vélos, tracteurs, bus et utilitaires légers) sillonneront dans les rues de la capitale, durant la matinée. A partir de midi, toutes les voitures se retrouveront sur la Terrasse de l’Observatoire de Meudon (départ à 8h).

Vincennes en Anciennes a, une fois de plus, concocté un parcours qui ne sera révélé que le matin du départ. Pour cette pré-rentrée, l’association a privilégié la simplicité avec un itinéraire plutôt court et direct qui ne passera pas par Montmartre, suivra la Seine et alliera les charmes de la capitale et les véhicules de plus de 30 ans. Après des mois de confinement, ce sera l’occasion de revoir certains monuments emblématiques : Notre-Dame, la Tour Eiffel ou l’Arc de Triomphe.

Retrouvez l’intégralité de cet article et les infos pratiques dans nos éditions papier et numérique du jeudi 20 août 2020.