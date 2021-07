14e Traversée de Paris estivale en véhicules d’époque

Colorées, diverses, joyeuses, patrimoniales, ainsi peut-on qualifier les Traversées de Paris en véhicules d’époque.

Organisée par Vincennes en Anciennes, la Traversée qui s’annonce pour le dimanche 25 juillet sera, une fois de plus, riche avec ses 700 véhicules de plus de trente ans (autos, motos, vélos, tracteurs, utilitaires légers et bus) de toutes les marques et de tous pays.

Les équipages seront tout de blanc vêtu. Pour ceux qui n’ont pas d’anciennes, la Traversée pourra se faire à bord des bus des années 30 (sur réservation), les voitures seront également visibles au départ de Vincennes, à l’arrivée à Meudon ou sur le parcours.

Les places de Paris constitueront le thème de ce gigantesque rassemblement. Grandes ou plus confidentielles, toutes ces places ont une histoire, parfois des particularités et pour certaines, une renommée qui dépasse nos frontières.

Un village d’exposants majoritairement composé de professionnels spécialisés dans les véhicules d’époque proposera de nombreux services et des partenaires disposeront d’emplacements spécifiques pour des expositions inédites :

« L’Aventure Peugeot Citroën DS », « Le Salon Rétromobile »…

• Départ des voitures et motos à partir de 8h15 parvis sud du Château de Vincennes.

Arrivée : à partir de 11h30 sur la Terrasse de l’Observatoire de Meudon. Exposition des voitures à Meudon jusqu’à 15/16h.