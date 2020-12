20e Journée mondiale du Braille

Le 4 janvier, la « Journée mondiale du Braille » célèbre la naissance de son

inventeur Louis Braille. Étiquettes, livres, partitions musicales ou tablette

numérique, cette écriture vieille de 200 ans continue d’être utilisée au quotidien par les personnes aveugles et malvoyantes dans 147 pays du monde. La promotion du braille constitue l’un des principaux enjeux de l’association Valentin Haüy à travers son apprentissage, l’adaptation, la production et la diffusion de documents, la participation au développement du braille numérique et l’offre de sa Médiathèque.

LE BRAILLE, UN ATOUT AU QUOTIDIEN

Les usages du braille sont multiples et variés au quotidien, ils favorisent l’insertion et l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes dans la sphère domestique, professionnelle, culturelle et étudiante : lire un livre, une revue, une boîte de médicament, une partition de musique, le cartel d’un tableau dans un musée ou encore le plan en relief d’une ville…

Pour permettre son apprentissage au plus grand nombre, l’association propose des cours de braille intégral et abrégé accessibles à tous les âges dans la plupart de ses comités locaux en France. Elle est aussi la seule association en Europe à enseigner le braille par correspondance.

LA PLUS GRANDE COLLECTION BRAILLE DE FRANCE

L’accès à la culture est une de missions principales de l’association Valentin Haüy. La Médiathèque offre ainsi gratuitement aux lecteurs déficients visuels plus de 20 000 livres en braille papier et 3500 livres en braille numérique. Cela représente la plus importante collection de livres en braille intégral et abrégé de France ! Romans, livres policiers, biographies, livres de cuisine, documentaires historiques, etc. sont ainsi mis à la disposition des publics empêchés de lire à cause d’une déficience visuelle, d’un handicap mental ou d’un handicap moteur. Les titres sont disponibles sur sa plate-forme en ligne ÉOLE (www.eole.avh.asso.fr/) ou par courrier sur demande.

Cette collection est enrichie en permanence par le travail de l’imprimerie de

l’association qui retranscrit, adapte et imprime en braille des livres et revues bien sûr, mais aussi, des partitions musicales, des plans en reliefs, des catalogues, des factures, des relevés bancaires, des plaques de signalétique…