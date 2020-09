2e édition de la Fête du Patrimoine Gourmand d’Ile-de-France

Pour cette 2e édition, la Fête du Patrimoine Gourmand « PRODUIT EN Île-de-France » migre à Saint-Ouen-sur-Seine (93) dans un éco-quartier !

C’est un grand marché à ciel ouvert qui se tiendra au sein du nouveau site du Conseil régional à Saint-Ouen-sur-Seine (93).

Durant 2 jours, le manger local sera à la fête, et près d’une trentaine de producteurs seront au rendez-vous. Au menu, plusieurs escapades gourmandes s’offrent aux visiteurs au travers d’un parcours ludique et pédagogique.

De quoi prendre le temps de découvrir ou re-découvrir les produits made in Île-de-France, faire son marché suivant ses envies en naviguant entre les bons pots de miel, des pâtes fermières, des lentilles locales, des produits laitiers et fromagers, des bières savoureuses, des légumes et fruits de saison…

Pour s’y rendre : 8 boulevard Victor Hugo – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine