45e Salon Art & Matière en Sud-Essonne

Le 45e salon Art & Matière se tient jusqu’au dimanche 2 février à Maisse (peinture, sculpture, installations), Gironville-sur-Essonne (gravure, métiers d’art), Prunay-sur-Essonne (photographie), Boigneville-sur-Essonne (art animalier) et Vayres-sur-Essonne (art et apprentissage, installations) et réunit une fois encore de très nombreux artistes autour de quatre invités d’honneur : Faby (peinture), Sophie Sirot (gravure), Marie-Thérèse Tsalapatanis (sculpture) et Alexandra Gérat (photo).

