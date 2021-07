5e édition de l’opération Jardins ouverts en Ile-de-France

La manifestation Jardins ouverts, organisée par la Région Ile-de-France, a été créée en 2017 afin de faire découvrir et de valoriser ce patrimoine naturel de façon insolite et attrayante,

en alliant nature et culture. Sa 5e édition prendra place au cœur de la saison estivale et c’est dans un panache de couleurs et de senteurs qu’elle proposera, du 3 juillet au 29 août,

un éventail de rendez-vous pour tous dans toute la région.

Retrouvez tous les rendez-vous en Essonne dans nos éditions papier et numérique de ce jeudi 1er juillet