L’Essonne, terre de sportifs

De nuit, de jour… sur route ou dans les bois… marchez, roulez, courez ! L’Essonne regorge de mille et une compétitions sportives de tous niveaux pour tous ceux qui aiment se dépenser et même parfois pour une bonne cause… Voici quelques rendez-vous jusqu’à fin février.

Retrouvez plus de détails, les formalités d’inscription,

les horaires… dans nos éditions papier et numérique chaque semaine.

Les rendez-vous sportifs

Breuillet

 Soirée des arts martiaux Organisée par le Judo Club Breuillet, le Qwan Ki Do, l’Aiki Budo Club et le Taekwondo Club de Breuillet le samedi 25 janvier au bénéfice du Téléthon.

Etampes

 26es Foulées étampoises Organisées par Etampes Athlétisme le dimanche 23 février. Remise des dossards dès 8h. Course inscrite au challenge de l’Essonne des courses sur route, classante et qualificative aux championnats de France des 10 km.

Igny

 La Trifouillette Blanche Trail nocturne organisé par l’association CapRunning le samedi 1er février sur les parcours de 10 et 18 km.

Lardy

 Coupe nationale Minh Long France Organisée par Minh Long France et l’USM Vo Co Truyen de Marolles-en-Hurepoix les samedi 1er et dimanche 2 février.

Wissous

 Gala international d’arts martiaux Samedi 1er février. Entrée gratuite.

Mais aussi…

Bouray-sur-Juine

 Randonnez avec l’ASCB L’association qui propose des randonnées pédestre et/ou avec joëlettes (randonnées pour enfants et/ou adultes souffrant d’un handicap moteur) est toujours à la recherche de personnes souhaitant s’initier à la conduite de ces joëlettes (aucune compétence particulière).