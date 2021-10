A la rencontre des fermes d’Ile-de-France

L’édition 2021 de la Balade du Goût vous donne une nouvelle fois rendez-vous avec le terroir fermier francilien les samedi 9 et dimanche 10 octobre.

En Essonne, de Chauffour-lès-Etréchy à Milly-la-Forêt, plus de 80 producteurs rivalisent d’idées pour accueillir un public désireux d’échanges et de convivialité lors d’un week-end de partage et de découverte de savoir-faire, de saveurs des produits fermiers et de la passion d’un métier nourricier ! œufs, légumes, fruits, miels et produits de la ruche, produits laitiers de vache, de chèvre ou de brebis, volailles de plein air, viande locale de vache, de mouton, escargots, bières, cidre et jus… les produits à découvrir et à déguster sont nombreux !

Pour certaines adhérentes au réseau « Bienvenue à la ferme », les fermes proposent des dégustations de leurs produits fermiers, des repas, des visites guidées et/ou des ateliers et même de l’hébergement.

• Retrouvez la liste des lieux ouverts

sur www.balade-du-gout.fr et sur facebook