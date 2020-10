Action Liban au Tacot des Lacs à Grez-sur-Loing (77)

Un petit train pour un grand élan de solidarité pour Beyrouth !

L’association le Tacot des Lacs animateur du petit train d’autrefois de Grez-sur-Loing en collaboration avec le Rotary club, organise une journée de solidarité pour Beyrouth.

Le 4 août dernier, l’explosion de 2 700 tonnes de nitrate d’ammonium a ravagé le cœur de la capitale du Liban. Cette explosion a fait plus de plus de 190 morts, 6 500 blessés. Plus de 500 000 personnes se trouvent sans abri. La destruction du principal silo à grains d’une capacité de 120 000 tonnes principalement de blé prive le pays de sa réserve.

L’équipe du petit train de collection de Grez-sur-Loing vous donne rendez-vous dimanche 11 octobre à 14h30 ou à 16h30 pour une balade dans la nature restée sauvage autour des plans d’eau des villages de Moncourt-Fromonville et de Grez-sur-Loing, balade suivie d’une visite commentée au musée de plein air du Tacot des Lacs pour découvrir ou redécouvrir la collection unique des trains anciens de la région et les fameux « 4 petits trains de la Grande Guerre » classés monuments historiques.

Le Tacot des Lacs versera la totalité de la recette du jour comme modeste contribution pour venir en aide a ses amis libanais. Le projet est a l’initiative de Michel Tannous, membre actif et libanais de souche.

• Rens. 01.64.28.67.67 ou [email protected]