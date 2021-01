Automobiles : La 21e Traversée de Paris est dans les starting blocks

Ce sont des marques disparues. Sans les collectionneurs, on ne pourrait les voir que dans des musées ou lors de salons. La Traversée de Paris offre cette occasion unique de pouvoir les admirer.

Habituellement programmée début janvier, la traversée de Paris en Anciennes est cette année prévue pour se dérouler le 31 janvier.

700 véhicules de plus de 30 ans (autos, motos, vélos, tracteurs, bus et utilitaires légers) devraient y participer. Il y a toujours un peu de magie dans ce rassemblement qui traverse les âges puisque les véhicules doivent avoir au moins 30 ans pour être éligibles. Populaires, rares, de luxe, tous sont entretenus avec amour par leurs propriétaires. Ils ne roulent pas tous les jours (quelques centaines de kilomètres par an), leur sortie reste une exception pour les moments de détente et de loisirs familiaux.

La Traversée de Paris au fil du temps est devenue une institution, un rendez-vous incontournable qui accueille près d’une centaine de marques de tous les pays. Le spectacle est visuel et surtout festif car il rassemble toutes les générations. Chacun a un souvenir en voyant une DS, une Trabant, une Fiat 500 ou une Isetta. Moment de nostalgie pour les uns, moment de découverte pour les autres, les voitures révèlent toujours quelque chose de notre histoire commune. Facel Vega, Triumph, Excalibur, Pontiac, Austin, Delahaye, Delage, Hotchkiss, Salmson, Sunbeam, ces noms vous disent quelque chose ?

