Découvrez la Maison des insectes de Carrières-sous-Poissy (78)

Pour sa réouverture, la Maison des insectes accueille le public tout l’été gratuitement avec l’ambition de reprendre ses missions d’accueil du public et de médiation autour de la biodiversité et des insectes, et prendre une part active à l’effort général pour un retour sensible à la nature.

L’Opie, grâce au soutien de ses partenaires, vous emmènera tout l’été à la rencontre de ces petits êtres à 6 pattes, dans son exposition ou dans le Parc du Peuple de l’Herbe.

La Maison des Insectes est ouverte gratuitement jusqu’au 29 août (sauf dimanches, lundis et jours fériés) de 14h à 18h (Pour les groupes, en raison des contraintes sanitaires, la réservation est obligatoire).

• Renseignements :

06.07.08.78.01 ou 06.38.11.31.66.

Maison des insectes,

718, avenue du Docteur-Marcel-Touboul

78955 Carrières-sous-Poissy