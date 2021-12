Découvrez la programmation d’Essonne en Scène 2022

Après plusieurs devinettes et rebus publiés sur la page Facebook de l’événement, les spectateurs connaissent enfin les artistes qui se produiront lors du festival Essonne en scène. En effet, la programmation a été dévoilée aujourd’hui. De retour dans le domaine départemental de Chamarande, les vendredi 24 et samedi 25 juin 2022, l’événement musical accueillera Julien Doré, Terrenoire et P.R2B le vendredi, ainsi que Calogero, Victor Solf et Bandit Bandit le samedi.

Vainqueur de l’émission Nouvelle star en 2007, Julien Doré revient pour une tournée en France et présenter son album « Aimée ». De son côté, Terrenoire est un duo de frères créé en 2017 : Raphaël et Théo Herrerias, qui ont grandie dans le quartier populaire de Terrenoire, en banlieue de Saint-Etienne, interpréteront des titres de leur premier album, « Les Forces contraires ». Enfin, la chanteuse Pauline Rambeau de Baralon, surnomée P.R2B, proposera un style entre hip-hop et chanson française avec son album « Rayons Gamma » sorti en octobre.

Le lendemain, c’est donc Calogero qui retrouvera la scène et donne rendez-vous à ses fans. Il partagera l’affiche avec Victor Solf, auteur-compositeur-interprète, connu pour avoir été le chanteur principal du groupe Her. Son premier album solo s’appelle « Still. There’s Hope ». Ce soir-là, les spectateurs (re)découvriront le groupe Bandit Bandit, fondé par Maëva Nicolas et Hugo Herleman, qui livre un rock noir et sauvage influencé notamment par Gainsbourg.