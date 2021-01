Découvrez les coulisses de l’Opéra de Massy à la télévision

Ce lundi 25 janvier à 21h05 sur France 2, les spectateurs essonniens pourront découvrir les coulisses de l’Opéra de Massy dans le film intitulé « Les Sandales Blanches » réalisé par Christian Faure.

Le tournage du film avait eu lieu il y a quelques mois dans les coulisses de l’Opéra essonnien. Ce film raconte l’histoire vraie de la cantatrice Malika Bellaribi, d’origine algérienne, de son enfance à 5 ans dans un bidonville de Nanterre où elle est victime d’un terrible accident, et la découverte de sa passion pour le chant qui en découlera.

En tant que cantatrice Mezzo-soprano Malika a triomphé sur les scènes d’Opéra les plus prestigieuses, dont on retrouve l’essentiel dans ses albums CD. Côté pédagogie, elle a créé un ouvrage multi-supports, paru aux éditions Nathan, pour apprendre le chant via sa méthode spécifique testée en classes. Elle a également fondé et tenu des ateliers gratuits toute l’année, pour aider les autres et rendre l’opéra accessible à tous.