Du Blériot à l’A400M : découvrez l’histoire de l’aviation en Essonne et Terre de Beauce

Du Blériot à l’A400M : découvrez l’histoire de l’aviation en Essonne et...

La Maison du Tourisme Cœur de Beauce située à Orgères-en-Beauce (28), non loin, d’Etampes, a ouvert en décembre sa nouvelle exposition. Grâce à ses partenaires techniques (les bases aériennes de Châteaudun et Bricy, l’Amicale des Anciens de la BA 122, les archives municipales d’Etampes, les Amis de Yermenonville (qui gèrent le fonds Hélène Boucher)), les visiteurs pourront découvrir une exposition sur l’aviation civile et militaire en Beauce du début du XXe siècle à nos jours.



Cette exposition présente les grands noms de l’aviation qui ont marqué le territoire mais également les aéronefs d’hier et d’aujourd’hui. Totalement autoproduite, elle s’intitule « Du Blériot à l’A400M ». Le visiteur découvrira également quelques pièces d’avions (réacteur, tableau de bord, maquettes d’avions…) et autres objets représentatifs de la thématique (uniformes, carte aéronautique..).



L’exposition est ouverte au public (avec respect des mesures sanitaires) du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et les dimanches de 14h à 18h. Exceptionnellement elle sera également ouverte le samedi 19 décembre.

• Plus d’infos à : Maison du Tourisme Cœur de Beauce – Place de Beauce – 28140 Orgères-en-Beauce – Tél. 02.37.99.75.58. Site internet www.tourismecoeurdebeauce.fr