Essonne : 10e Festival du livre et la BD de Mennecy

L’événement a été décalé aux Samedi 12 et dimanche 13 juin de 10h à 18h sur l’esplanade des Orangeries du parc de Villeroy. Comme à chaque édition, le Salon sera placé sous la présidence d’un écrivain prestigieux : cette année c’est Karine Giebel, la célèbre autrice de Polar, qui sera présente et qui dédicacera ses nombreux ouvrages. Une ancienne marraine et cinq anciens parrains, Mireille Calmel, Franz Bartelt, Philippe Bilger, Gilbert Bordes, Emmanuel Pierrat et Jacques Ravenne seront les invités d’honneur du Salon. A leurs côtés, près de 120 auteurs de tous genres littéraires seront présents tout le week-end à Mennecy pour présenter leurs livres et échanger avec leurs lecteurs.

Du roman au Polar, de la BD à la littérature « Jeunesse », des essais à la science-fiction ou à la poésie, il y aura de quoi satisfaire tous les goûts et tous les âges.

Animations culturelles, cafés-littéraires, conférences, interviews, concours de nouvelles, Prix du 1er roman, ateliers Mangas, grandes dictées, caricaturiste, Quiz « Carambar » compléteront l’événement.

• Tous les détails sont à retrouver sur www.salondulivreidf.com