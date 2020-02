Essonne : 11e Festival Carte Blanche à un instrument à La Ferté-Alais

Le Festival Carte Blanche à un Instrument invite depuis toujours des artistes de renom et des coups de cœur, pour éclairer l’instrument à l’honneur d’accents et de couleurs inattendus. Cette année venez redécouvrir le plus beau des instruments avec une nouvelle édition consacrée à la Voix du 29 février au 8 mars à la salle Sophie-Marie Brunel.

Au programme : Soledad et Dolores chantent l’amour, Opus Jam , Emilie Hedou Trio, Cabaret Lyrique, So Gospel et le rendez-vous jeune public avec le spectacle musical « On marche sur la tête » par Xavier Stubbe.

Retrouvez l’intégralité de cet article, la programmation en détails et les infos pratiques dans nos éditions papier et numérique du jeudi 27 février 2020.