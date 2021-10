Organisé en collaboration avec l’association Bold’art les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre de 10h à 18h à l’espace culturel. 25 exposants dont 4 sculpteurs proposeront peintures, sculptures et petits formats autour de deux invités d’honneur qui seront mis à l’honneur : Cerdà, peintre, et Ange, sculpteur.

Le salon junior rassemblera les dessins des classes de l’école Les frères Lumière, avec pour thème « Ce que l’on voit avec un microscope ». Vernissage le samedi à 18h30.