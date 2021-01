Essonne : 14e Photoclubbing à Palaiseau

Le Photoclub de la MJC de Palaiseau organise, avec le soutien de la ville de Palaiseau, de la MJC et de l’Espace 181, la quatorzième édition de Photoclubbing, mois palaisien de la photo en Essonne, du 5 au 31 janvier (jusqu’au 31 mai pour l’exposition « Sahel »).

Au programme de ce Festival, six expositions gratuites présentées dans quatre lieux de la ville :

– Dans le Parc de l’Hôtel de ville « Sahel » de Philippe de Poulpiquet, grand reporter photographe au journal Le Parisien.

– A la Mjc de Palaiseau :

. « Corona Days », photographes du Parisien.

. « Lost in translation », Gautier Marcy.

. « Parenthèse », Sandie Boituzat.

– Au Centre Social des Hautes Garennes – « Papa, il a tué maman » de Cécile Martin.

– Et à la galerie « Espace 181 » – « Grand Sud » de Françoise Hordelalay-Legris.

Vernissage samedi 9 janvier à 19h à la MJC.