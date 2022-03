Essonne : 21e Salon des œuvres sur papier à Etampes

Du vendredi 25 mars au mercredi 13 avril à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu à Etampes du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi en continu. Fermé les lundis et dimanches. En avril, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi en continu,le dimanche de 14h à 17h. Fermé les lundis. L’artiste mise à l’honneur cette année est Fabienne Sapowicz, entourée par d’une trentaine d’artistes talentueux s’exprimant uniquement sur ce support spécifique qu’est le papier, dans des techniques variées, et reflétant les tendances actuelles de l’expression graphique et picturale. La remise des Prix se déroulera le samedi 26 mars à partir de 15h30.