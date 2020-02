Pour sa 25e édition, Elfondurock – le festival du rock féminin, aura une fois de plus une programmation éclectique à l’image de la scène pop-rock d’aujourd’hui les 6 et 7 mars avec Mademoiselle K pour fêter cet anniversaire et Eiffel, Vénus VNR, Thé Vanille, Slurp, Isaya et Pi Ja Ma qui complètent la programmation.

Retrouvez l’intégralité de cet article, la programmation en détails et les infos pratiques dans nos éditions papier et numérique le jeudi 27 février 2020.