Essonne : 35e Salon de printemps de la SAD à Dourdan

Organisé par la Société artistique de Dourdan du 14 au 22 mars, ce salon accueille des centaines d’artistes, peintres et sculpteurs, venant de toute la France, autour cette année du peintre Eric Bari et de la sculptrice-céramiste Sylvie du Plessis, les invités d’honneur de cette édition.

Un hommage sera rendu à un des créateur de la SAD et du salon, Robert Chailloux, artiste peintre, dont quelques-unes des toiles seront exposées.

Retrouvez l’intégralité de cet article et les infos pratiques dans nos éditions papier et numérique du jeudi 12 mars 2020.