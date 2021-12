Essonne : 44e salon création et métiers d’art d’Etampes

Du samedi 4 au samedi 18 décembre à l’hôtel Anne de Pisseleu, 10 artistes (Elise Binet et ses céramiques humoristiques, Sandrine Bontemps et ses créations couture et broderie, Uta Brabant et ses céramiques et sculptures, Josiane Ducos pour le cartonnage, Corinne Hennequin avec ses vitrails et céramiques, Patricia Legendre et ses gravures et sculptures, Philippe Legendre-Kvater et ses gravures aquarellées, Natacha Seigneurin et ses bijoux en porcelaine) qui expriment leur créativité en toute liberté et proposent d’échanger leur vision de la création avec le public tout au long de cette exposition.

• Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 17h.