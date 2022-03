Essonne : 58e Salon des Grands Formats de Mennecy

L’art contemporain reprend sa place à la salle Michel-Ange du Parc de Villeroy avec cette 58e édition de l’association « Artistes de notre Région » du 12 au 20 mars à la salle Michel-Ange du Parc de Villeroy (ouverture de 14h à 18h30 les week-ends et de 14h30 à 18h en semaine). Jean Soyer en peinture et Cristina Marques en sculpture en seront les invités d’honneur.

Comme à l’accoutumée, ces deux invités d’honneur seront entourés de plus de 70 artistes soigneusement sélectionnés pour représenter les courants les plus divers de l’art actuel.

Vernissage le samedi 12 mars à 18h.