Essonne : 6e Festival ça en voix ! à Viry-Chatillon

La sixième édition du festival de la voix au cœur de la musique, organisée par les associations MJC Les Passerelles et Carpe Diem, se déroulera les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mars à la MJC Saint-Exupéry. Pour imager tous ces bonheurs musicaux, l’éclectique Philippe Malique viendra exposer le temps du festival et présentera des collages hauts en couleurs autour du thème de la musique. Au programme, Les Soulmates (en photo), Contrebrassens et bien d’autres choses encore…

